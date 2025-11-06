Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Boston Area Microsoft svārstās no $173K year 59 līmenim līdz $320K year 65 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Boston Area pakete kopā ir $223K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Microsoft kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
SDE
$173K
$119K
$28.3K
$25.4K
60
$169K
$131K
$28.2K
$10K
SDE II
$183K
$143K
$29.9K
$10.7K
62
$220K
$154K
$49.5K
$17K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Microsoft uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)
20%
G 1
20%
G 2
20%
G 3
20%
G 4
20%
G 5
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Iekļautie amatiIesniegt jaunu amatu
iOS inženieris
Frontend programmatūras inženieris
Mašīnmācīšanās inženieris
Backend programmatūras inženieris
Pilna cikla programmatūras inženieris
Tīklu inženieris
Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris
Datu inženieris
Ražošanas programmatūras inženieris
Drošības programmatūras inženieris
DevOps inženieris
Vietnes uzticamības inženieris
Kriptogrāfijas inženieris
Virtuālās realitātes programmatūras inženieris
Sistēmu inženieris
Videospēļu programmatūras inženieris
Izstrādātāju advokāts
Pētnieks zinātnieks
MI pētnieks
MI inženieris