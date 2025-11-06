Programmatūras inženieris atlīdzība in Beijing Metropolitan Area Microsoft svārstās no CN¥399K year 59 līmenim līdz CN¥1.81M year 65 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Beijing Metropolitan Area pakete kopā ir CN¥566K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Microsoft kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
SDE
CN¥399K
CN¥311K
CN¥74K
CN¥13.7K
60
CN¥461K
CN¥349K
CN¥93.9K
CN¥18.3K
SDE II
CN¥524K
CN¥378K
CN¥126K
CN¥19.7K
62
CN¥574K
CN¥462K
CN¥81.5K
CN¥31.1K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Microsoft uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)
20%
G 1
20%
G 2
20%
G 3
20%
G 4
20%
G 5
Microsoft uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
20% tiek iegūtas 1st-G (20.00% gada)
20% tiek iegūtas 2nd-G (20.00% gada)
20% tiek iegūtas 3rd-G (20.00% gada)
20% tiek iegūtas 4th-G (20.00% gada)
20% tiek iegūtas 5th-G (20.00% gada)
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Microsoft uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Microsoft uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)
Iekļautie amatiIesniegt jaunu amatu
iOS inženieris
Frontend programmatūras inženieris
Mašīnmācīšanās inženieris
Backend programmatūras inženieris
Pilna cikla programmatūras inženieris
Tīklu inženieris
Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris
Datu inženieris
Ražošanas programmatūras inženieris
Drošības programmatūras inženieris
DevOps inženieris
Vietnes uzticamības inženieris
Kriptogrāfijas inženieris
Virtuālās realitātes programmatūras inženieris
Sistēmu inženieris
Videospēļu programmatūras inženieris
Izstrādātāju advokāts
Pētnieks zinātnieks
MI pētnieks
MI inženieris