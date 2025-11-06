Uzņēmumu katalogs
Microsoft
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Kiberdrošības analītiķis

  • Visas Kiberdrošības analītiķis algas

  • India

Microsoft Kiberdrošības analītiķis Algas India

Kiberdrošības analītiķis atlīdzība in India Microsoft svārstās no ₹1.89M year 59 līmenim līdz ₹4.81M year 62 līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹4.56M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Microsoft kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
59
₹1.89M
₹1.32M
₹347K
₹219K
60
₹2.83M
₹2.29M
₹419K
₹115K
61
₹3.6M
₹2.9M
₹416K
₹285K
62
₹4.81M
₹3.47M
₹981K
₹366K
Skatīt 8 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Microsoft logo
+₹20.81M
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Microsoft uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)

Sometimes a 5 year schedule

20%

G 1

20%

G 2

20%

G 3

20%

G 4

20%

G 5

Akciju veids
RSU

Microsoft uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 20% tiek iegūtas 1st-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 2nd-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 3rd-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 4th-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 5th-G (20.00% gada)

Sometimes a 5 year schedule

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Microsoft uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

Sometimes a 5 year schedule

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Microsoft uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

Sometimes a 5 year schedule



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Kiberdrošības analītiķis piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Tehnoloģiju risku analītiķis

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Kiberdrošības analītiķis pozīcijai Microsoft in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹5,442,185. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Microsoft Kiberdrošības analītiķis pozīcijai in India, ir ₹4,397,725.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Microsoft

Saistītie uzņēmumi

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi