Uzņēmumu katalogs
Microsoft
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Pārdošana

  • Visas Pārdošana algas

  • Poland

Microsoft Pārdošana Algas Poland

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Microsoft kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025

Mums nepieciešami tikai 4 vēl Pārdošana datis par Microsoft lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

Microsoft logo
+PLN 895K
Block logo
+PLN 216K
Robinhood logo
+PLN 332K
Stripe logo
+PLN 74.6K
Datadog logo
+PLN 130K
Verily logo
+PLN 82K
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Microsoft uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)

Sometimes a 5 year schedule

20%

G 1

20%

G 2

20%

G 3

20%

G 4

20%

G 5

Akciju veids
RSU

Microsoft uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 20% tiek iegūtas 1st-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 2nd-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 3rd-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 4th-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 5th-G (20.00% gada)

Sometimes a 5 year schedule

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Microsoft uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

Sometimes a 5 year schedule

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Microsoft uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

Sometimes a 5 year schedule



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Pārdošana piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Lauka pārdošanas pārstāvis

Lauka pārdošanas vadītājs

Kontu izpildītājs

Kontu vadītājs

Klientu panākumu inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Pārdošana pozīcijai Microsoft in Poland, ir gada kopējā atlīdzība PLN 369,594. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Microsoft Pārdošana pozīcijai in Poland, ir PLN 159,020.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Microsoft

Saistītie uzņēmumi

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi