Pārdošana atlīdzība in Munich Metro Region Microsoft svārstās no €131K year 60 līmenim līdz €250K year 64 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Munich Metro Region pakete kopā ir €135K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Microsoft kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
59
€ --
€ --
€ --
€ --
60
€116K
€80.6K
€7.6K
€28.2K
61
€124K
€82K
€19.9K
€22.3K
62
€173K
€108K
€23.4K
€41.4K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Microsoft uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)
Sometimes a 5 year schedule
20%
G 1
20%
G 2
20%
G 3
20%
G 4
20%
G 5
Microsoft uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
20% tiek iegūtas 1st-G (20.00% gada)
20% tiek iegūtas 2nd-G (20.00% gada)
20% tiek iegūtas 3rd-G (20.00% gada)
20% tiek iegūtas 4th-G (20.00% gada)
20% tiek iegūtas 5th-G (20.00% gada)
Sometimes a 5 year schedule
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Microsoft uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
Sometimes a 5 year schedule
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Microsoft uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)
Sometimes a 5 year schedule
Iekļautie amatiIesniegt jaunu amatu