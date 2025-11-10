Uzņēmumu katalogs
Microsoft
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
  • Algas
  • Pārdošana
  • 60
  • Greater Toronto Area

Pārdošana Līmenis

60

Līmeņi uzņēmumā Microsoft

Salīdzināt līmeņus
  1. 59
  2. 60
  3. 61
    4. Rādīt 9 Vairāk līmeņu
Vidējā Gadā Kopējā atlīdzība
CA$150,688
Pamatalga
CA$112,576
Akciju piešķīrums ()
CA$9,870
Bonuss
CA$88,366
Microsoft logo
+CA$336K
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$125K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$49K
Verily logo
+CA$30.8K
Jaunākās algu ziņas
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
