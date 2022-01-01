Uzņēmumu katalogs
Micro Focus
Micro Focus Algas

Micro Focus algas svārstās no $13,046 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $229,140 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Micro Focus. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/31/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
Biznesa analītiķis
$126K
Datu zinātnieks
$90.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Finanšu analītiķis
$151K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$193K
Produkta dizainers
$167K
Produkta vadītājs
$229K
Ieņēmumu operācijas
$49.1K
Pārdošana
$42.1K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$123K
Risinājumu arhitekts
$159K
Tehnisko programmu vadītājs
$160K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Micro Focus, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $229,140. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Micro Focus, ir $124,063.

