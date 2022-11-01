Uzņēmumu katalogs
MI-GSO
MI-GSO Algas

MI-GSO algas svārstās no $35,491 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $145,725 Biznesa operāciju menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem MI-GSO. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/24/2025

Biznesa operāciju menedžeris
$146K
Datu analītiķis
$70.4K
Vadības konsultants
$44.8K

Projektu menedžeris
$60.3K
Programmatūras inženieris
$35.5K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots MI-GSO, ir Biznesa operāciju menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $145,725. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots MI-GSO, ir $60,328.

