Metrolinx Algas

Metrolinx algas svārstās no $54,608 kopējā atlīdzībā gadā Finanšu analītiķis zemākajā līmenī līdz $113,821 Būvinženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Metrolinx. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/31/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $76.5K
Biznesa analītiķis
$70.8K
Būvinženieris
$114K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Datu analītiķis
$63.8K
Datu zinātnieks
$73.9K
Finanšu analītiķis
$54.6K
Aparatūras inženieris
$101K
Vadības konsultants
$79.4K
Tehniskais rakstnieks
$79.1K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Metrolinx, ir Būvinženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $113,821. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Metrolinx, ir $76,455.

