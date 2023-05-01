Uzņēmumu Katalogs
Metro
Metro Algas

Metro algu diapazons svārstās no $13,746 kopējā atalgojumā gadā Pārdošana apakšējā galā līdz $143,715 Mārketinga operācijas augšējā galā.

$160K

Administratīvais asistents
$39.8K
Datu zinātnieks
$64.4K
Mārketinga operācijas
$144K

Produkta dizainers
$74.1K
Produkta vadītājs
$115K
Projektu vadītājs
$16.4K
Pārdošana
$13.7K
Programmatūras inženieris
$60.3K
Risinājumu arhitekts
$105K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Metro, ir Mārketinga operācijas at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $143,715. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Metro, ir $64,405.

Citi Resursi