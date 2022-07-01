Uzņēmumu katalogs
Mesh.ai
Mesh.ai Algas

Mesh.ai algas svārstās no $14,325 kopējā atlīdzībā gadā Produkta vadītājs zemākajā līmenī līdz $105,812 Datu analītiķis augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Mesh.ai. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/22/2025

Programmatūras inženieris
Median $20K
Datu analītiķis
$106K
Produkta vadītājs
$14.3K

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Mesh.ai, ir Datu analītiķis at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $105,812. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Mesh.ai, ir $20,000.

