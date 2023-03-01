Uzņēmumu katalogs
Merit
Merit Algas

Merit algas svārstās no $159,200 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $225,000 Programmatūras inženierijas menedžeris augstākajā līmenī.

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programmatūras inženieris
Median $160K
Programmatūras inženierijas menedžeris
Median $225K
Datu zinātnieks
$159K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Produkta menedžeris
$173K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Merit, ir Programmatūras inženierijas menedžeris ar gada kopējo atlīdzību $225,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Merit, ir $166,430.

