Uzņēmumu katalogs
Mercury
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

Mercury Programmatūras inženieris Algas

Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Mercury svārstās no $132K year IC1 līmenim līdz $293K year IC4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $214K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Mercury kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
IC1
(Iesācēju līmenis)
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
Skatīt 2 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

16.67%

G 1

16.67%

G 2

16.67%

G 3

16.67%

G 4

16.67%

G 5

16.67%

G 6

Akciju veids
RSU

Mercury uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 6 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 16.67% tiek iegūtas 1st-G (16.67% gada)

  • 16.67% tiek iegūtas 2nd-G (16.67% gada)

  • 16.67% tiek iegūtas 3rd-G (16.67% gada)

  • 16.67% tiek iegūtas 4th-G (16.67% gada)

  • 16.67% tiek iegūtas 5th-G (16.67% gada)

  • 16.67% tiek iegūtas 6th-G (16.67% gada)

7 years post-termination exercise window.



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Mercury in United States, ir gada kopējā atlīdzība $303,800. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Mercury Programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $213,800.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Mercury

Saistītie uzņēmumi

  • SoFi
  • Square
  • Apple
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi