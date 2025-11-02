Produkta dizaineris atlīdzība in United States Mercury kopā ir $280K year IC4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $190K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Mercury kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$280K
$195K
$84.8K
$0
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
16.67%
G 1
16.67%
G 2
16.67%
G 3
16.67%
G 4
16.67%
G 5
16.67%
G 6
Mercury uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 6 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
16.67% tiek iegūtas 1st-G (16.67% gada)
16.67% tiek iegūtas 2nd-G (16.67% gada)
16.67% tiek iegūtas 3rd-G (16.67% gada)
16.67% tiek iegūtas 4th-G (16.67% gada)
16.67% tiek iegūtas 5th-G (16.67% gada)
16.67% tiek iegūtas 6th-G (16.67% gada)
7 years post-termination exercise window.
