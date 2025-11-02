Vidējā Klientu apkalpošana kopējā atlīdzība in United States Mercury svārstās no $77K līdz $112K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Mercury kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025
Vidējā kopējā kompensācija
Mercury uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 6 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
16.67% tiek iegūtas 1st-G (16.67% gada)
16.67% tiek iegūtas 2nd-G (16.67% gada)
16.67% tiek iegūtas 3rd-G (16.67% gada)
16.67% tiek iegūtas 4th-G (16.67% gada)
16.67% tiek iegūtas 5th-G (16.67% gada)
16.67% tiek iegūtas 6th-G (16.67% gada)
7 years post-termination exercise window.