UX pētnieks atlīdzība in United States Mercari kopā ir $173K year MG3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $150K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Mercari kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$173K
$161K
$12.5K
$0
MG4
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
Mercari uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33.3% tiek iegūtas 1st-G (8.32% ceturkšņa)
33.3% tiek iegūtas 2nd-G (8.32% ceturkšņa)
33.3% tiek iegūtas 3rd-G (8.32% ceturkšņa)