Uzņēmumu katalogs
Mercari
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Tehnisko programmu menedžeris

  • Visas Tehnisko programmu menedžeris algas

Mercari Tehnisko programmu menedžeris Algas

Tehnisko programmu menedžeris atlīdzība in United States Mercari kopā ir $113K year MG4 līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Mercari kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$190K - $216K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$165K$190K$216K$241K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
Skatīt 2 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Mercari uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (8.32% ceturkšņa)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (8.32% ceturkšņa)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (8.32% ceturkšņa)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Tehnisko programmu menedžeris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Tehnisko programmu menedžeris pozīcijai Mercari in United States, ir gada kopējā atlīdzība $240,917. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Mercari Tehnisko programmu menedžeris pozīcijai in United States, ir $165,375.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Mercari

Saistītie uzņēmumi

  • Carvana
  • CoStar Group
  • McDonald's
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi