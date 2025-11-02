Tehnisko programmu menedžeris atlīdzība in United States Mercari kopā ir $113K year MG4 līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Mercari kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025
Vidējā kopējā kompensācija
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
33.3%
G 1
33.3%
G 2
33.3%
G 3
Mercari uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33.3% tiek iegūtas 1st-G (8.32% ceturkšņa)
33.3% tiek iegūtas 2nd-G (8.32% ceturkšņa)
33.3% tiek iegūtas 3rd-G (8.32% ceturkšņa)