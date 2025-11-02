Uzņēmumu katalogs
Mercari
Programmatūras inženierijas menedžeris atlīdzība in Japan Mercari kopā ir ¥32.71M year MG6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Japan pakete kopā ir ¥16.36M.

MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Algas nav atrastas
Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Mercari uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (8.32% ceturkšņa)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (8.32% ceturkšņa)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (8.32% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai Mercari in Japan, ir gada kopējā atlīdzība ¥35,846,073. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Mercari Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai in Japan, ir ¥17,718,322.

