Programmatūras inženieris atlīdzība in Japan Mercari svārstās no ¥7.47M year MG1 līmenim līdz ¥14.2M year MG4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Japan pakete kopā ir ¥12.22M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Mercari kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
MG1
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
G 1
33.3%
G 2
33.3%
G 3
Mercari uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33.3% tiek iegūtas 1st-G (8.32% ceturkšņa)
33.3% tiek iegūtas 2nd-G (8.32% ceturkšņa)
33.3% tiek iegūtas 3rd-G (8.32% ceturkšņa)