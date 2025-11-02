Uzņēmumu katalogs

Vidējā Produkta dizaineris kopējā atlīdzība in United States Mercari svārstās no $175K līdz $239K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Mercari kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$187K - $227K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$175K$187K$227K$239K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Mercari uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (8.32% ceturkšņa)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (8.32% ceturkšņa)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (8.32% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizaineris pozīcijai Mercari in United States, ir gada kopējā atlīdzība $238,960. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Mercari Produkta dizaineris pozīcijai in United States, ir $175,100.

