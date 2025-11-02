Uzņēmumu katalogs
Mercari
Mercari
Mercari Cilvēkresursi Algas

Vidējā Cilvēkresursi kopējā atlīdzība in India Mercari svārstās no ₹4.18M līdz ₹5.83M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Mercari kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

₹4.48M - ₹5.28M
India
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
₹4.18M₹4.48M₹5.28M₹5.83M
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Mercari uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (8.32% ceturkšņa)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (8.32% ceturkšņa)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (8.32% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Cilvēkresursi pozīcijai Mercari in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹5,825,583. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Mercari Cilvēkresursi pozīcijai in India, ir ₹4,182,470.

