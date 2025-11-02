Uzņēmumu katalogs
Mercari
Mercari Datu zinātnieks Algas

Vidējā Datu zinātnieks kopējā atlīdzība in Japan Mercari svārstās no ¥8.22M līdz ¥11.45M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Mercari kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

¥8.81M - ¥10.37M
Japan
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
¥8.22M¥8.81M¥10.37M¥11.45M
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Mercari uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (8.32% ceturkšņa)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (8.32% ceturkšņa)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (8.32% ceturkšņa)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai Mercari in Japan, ir gada kopējā atlīdzība ¥11,448,013. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Mercari Datu zinātnieks pozīcijai in Japan, ir ¥8,219,087.

