Vidējā Personāla vadītājs kopējā atlīdzība in India Mercari svārstās no ₹15.76M līdz ₹21.58M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Mercari kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

₹17.07M - ₹20.26M
India
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
₹15.76M₹17.07M₹20.26M₹21.58M
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Mercari uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (8.32% ceturkšņa)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (8.32% ceturkšņa)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (8.32% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Personāla vadītājs pozīcijai Mercari in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹21,576,576. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Mercari Personāla vadītājs pozīcijai in India, ir ₹15,760,281.

