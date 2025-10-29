Uzņēmumu katalogs
Mediānā Datu analītiķis atlīdzības in Netherlands pakete Mendix kopā ir €48.8K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Mendix kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/29/2025

Mediānais pakete
company icon
Mendix
Data Analyst
Rotterdam, ZH, Netherlands
Kopā gadā
€48.8K
Līmenis
Medior
Pamatalga
€48.8K
Stock (/yr)
€0
Bonuss
€0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
3 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Mendix?
Block logo
+€50.4K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu analītiķis pozīcijai Mendix in Netherlands, ir gada kopējā atlīdzība €55,579. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Mendix Datu analītiķis pozīcijai in Netherlands, ir €48,755.

