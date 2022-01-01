Uzņēmumu Katalogs
Mendix
Mendix Algas

Mendix algu diapazons svārstās no $56,385 kopējā atalgojumā gadā Datu analītiķis apakšējā galā līdz $195,975 Mārketings augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Mendix. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/9/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $93.5K

Pilna steka programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $93.9K
Produkta dizainers
Median $72K

Biznesa analītiķis
$95.2K
Datu analītiķis
$56.4K
Mārketings
$196K
Programmatūras inženieru vadītājs
$93.6K
Risinājumu arhitekts
$96.7K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Mendix, ir Mārketings at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $195,975. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Mendix, ir $93,733.

