Melio Payments Finanšu analītiķis Algas

Vidējā Finanšu analītiķis kopējā atlīdzība in Israel Melio Payments svārstās no ₪202K līdz ₪288K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Melio Payments kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/1/2025

Vidējā kopējā kompensācija

₪232K - ₪271K
Israel
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
₪202K₪232K₪271K₪288K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Melio Payments uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Finanšu analītiķis pozīcijai Melio Payments in Israel, ir gada kopējā atlīdzība ₪288,493. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Melio Payments Finanšu analītiķis pozīcijai in Israel, ir ₪202,192.

