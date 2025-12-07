Uzņēmumu katalogs
Meituan Biznesa analītiķis Algas

Mediānā Biznesa analītiķis atlīdzības in China pakete Meituan kopā ir CN¥394K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Meituan kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/7/2025

Mediānais pakete
company icon
Meituan
Business Analyst
Beijing, BJ, China
Kopā gadā
$55.2K
Līmenis
L6
Pamatalga
$41.4K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$13.8K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
2 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Meituan?
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Eksportēt datus

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa analītiķis pozīcijai Meituan in China, ir gada kopējā atlīdzība CN¥1,025,138. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Meituan Biznesa analītiķis pozīcijai in China, ir CN¥342,072.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Meituan

Citi resursi

