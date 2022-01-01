Uzņēmumu Katalogs
Meijer
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Meijer Algas

Meijer algu diapazons svārstās no $100,500 kopējā atalgojumā gadā Biznesa operācijas apakšējā galā līdz $180,900 Risinājumu arhitekts augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Meijer. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/9/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Datu zinātnieks
Median $127K
Programmatūras inženieris
Median $106K
Biznesa operācijas
$101K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Datu analītiķis
$132K
Produkta dizainers
$123K
Produkta vadītājs
$147K
Programmatūras inženieru vadītājs
$173K
Risinājumu arhitekts
$181K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Meijer הוא Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $180,900. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Meijer הוא $129,169.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Meijer

Saistītie Uzņēmumi

  • JCPenney
  • Tuft & Needle
  • Falabella
  • Saatva
  • Patagonia
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi