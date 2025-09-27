Uzņēmumu katalogs
Medallion
Medallion Pārdošana Algas

Mediānā Pārdošana atlīdzības in United States pakete Medallion kopā ir $210K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Medallion kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/27/2025

Mediānais pakete
company icon
Medallion
Account Executive
Denver, CO
Kopā gadā
$105K
Līmenis
-
Pamatalga
$105K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
6 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Medallion?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Medallion uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Pārdošana pozīcijai Medallion in United States, ir gada kopējā atlīdzība $275,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Medallion Pārdošana pozīcijai in United States, ir $105,000.

