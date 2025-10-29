Uzņēmumu katalogs
Medallia
Medallia Tehnisko programmu menedžeris Algas

Mediānā Tehnisko programmu menedžeris atlīdzības in United States pakete Medallia kopā ir A$351K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Medallia kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/29/2025

Mediānais pakete
company icon
Medallia
Senior Program Manager
New York, NY
Kopā gadā
A$351K
Līmenis
L6
Pamatalga
A$254K
Stock (/yr)
A$66.3K
Bonuss
A$30.8K
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Medallia?
Jaunākie algu pieteikumi
Algas nav atrastas
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Tehnisko programmu menedžeris pozīcijai Medallia in United States, ir gada kopējā atlīdzība A$439,185. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Medallia Tehnisko programmu menedžeris pozīcijai in United States, ir A$343,643.

