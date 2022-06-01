Uzņēmumu katalogs
Medable
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Medable Algas

Medable algas svārstās no $80,400 kopējā atlīdzībā gadā Produkta vadītājs zemākajā līmenī līdz $333,660 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Medable. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/15/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Tehnisko programmu vadītājs
Median $120K
Finanšu analītiķis
$125K
Produkta dizainers
$294K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produkta vadītājs
$80.4K
Programmatūras inženieris
$128K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$334K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Medable, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $333,660. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Medable, ir $126,898.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Medable

Saistītie uzņēmumi

  • Cloudera
  • Plaid
  • Scale AI
  • Carta
  • Ripple
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi