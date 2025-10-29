Produkta menedžeris atlīdzība in United States McKinsey svārstās no $205K year Product Manager līmenim līdz $238K year Principal līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $217K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu McKinsey kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/29/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Product Manager
$205K
$184K
$3.7K
$16.9K
Senior Product Manager
$229K
$202K
$0
$27K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
