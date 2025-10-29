Vadības konsultants atlīdzība in United States McKinsey svārstās no $121K year Business Analyst līmenim līdz $388K year Partner līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $245K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu McKinsey kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/29/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
