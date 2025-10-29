Uzņēmumu katalogs
McKinsey
McKinsey Engagement Manager Algas

Mediānā Engagement Manager atlīdzības in United States pakete McKinsey kopā ir $300K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu McKinsey kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/29/2025

Mediānais pakete
company icon
McKinsey
Engagement Manager
Chicago, IL
Kopā gadā
$300K
Līmenis
-
Pamatalga
$300K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
7 Gadi
Darba pieredze
15 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā McKinsey?
Jaunākie algu pieteikumi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Engagement Manager pozīcijai McKinsey in United States, ir gada kopējā atlīdzība $375,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots McKinsey Engagement Manager pozīcijai in United States, ir $270,000.

