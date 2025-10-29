Datu zinātnieks atlīdzība in United States McKinsey svārstās no $152K year Data Scientist līmenim līdz $248K year Principal līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $170K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu McKinsey kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/29/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
