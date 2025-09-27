Uzņēmumu katalogs
McGraw Hill
McGraw Hill Programmatūras inženierijas vadītājs Algas

Mediānā Programmatūras inženierijas vadītājs atlīdzības in United States pakete McGraw Hill kopā ir $213K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu McGraw Hill kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/27/2025

Mediānais pakete
company icon
McGraw Hill
Software Engineering Manager
Washington, DC
Kopā gadā
$213K
Līmenis
-
Pamatalga
$196K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$17K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
13 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā McGraw Hill?

$160K

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas vadītājs pozīcijai McGraw Hill in United States, ir gada kopējā atlīdzība $226,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots McGraw Hill Programmatūras inženierijas vadītājs pozīcijai in United States, ir $207,000.

