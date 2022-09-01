Uzņēmumu katalogs
McGraw Hill
McGraw Hill Algas

McGraw Hill algas svārstās no $10,816 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $213,000 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem McGraw Hill. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/15/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $138K

Full-Stack programmatūras inženieris

Produkta dizainers
Median $100K
Produkta vadītājs
Median $120K

UX pētnieks
Median $100K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $213K
Datu zinātnieks
$184K
Mārketings
$180K
Pārdošana
$10.8K
Tehnisko programmu vadītājs
$185K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots McGraw Hill, ir Programmatūras inženierijas vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $213,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots McGraw Hill, ir $137,500.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta McGraw Hill

