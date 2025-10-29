Uzņēmumu katalogs
Mediānā Programmatūras inženierijas menedžeris atlīdzības in Germany pakete MBition kopā ir €110K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu MBition kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/29/2025

Mediānais pakete
company icon
MBition
Software Engineering Manager
Berlin, BE, Germany
Kopā gadā
€110K
Līmenis
-
Pamatalga
€91.3K
Stock (/yr)
€0
Bonuss
€18.6K
Gadi uzņēmumā
6 Gadi
Darba pieredze
16 Gadi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai MBition in Germany, ir gada kopējā atlīdzība €110,505. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots MBition Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai in Germany, ir €109,934.

