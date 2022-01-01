Uzņēmumu katalogs
Mazars Algas

Mazars algas svārstās no $12,060 kopējā atlīdzībā gadā Cilvēkresursi zemākajā līmenī līdz $112,435 Datu zinātnieks augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Mazars. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/22/2025

Grāmatvedis
$47.2K
Datu zinātnieks
$112K
Finanšu analītiķis
$58.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Cilvēkresursi
$12.1K
Juridiskais
$45.6K
Vadības konsultants
$80.4K
Mārketinga operācijas
$34.2K
Produkta dizainers
$36.2K
Cybersecurity Analyst
$62.1K
Programmatūras inženieris
$56K
Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Mazars, ir Datu zinātnieks at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $112,435. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Mazars, ir $51,585.

