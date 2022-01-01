Uzņēmumu katalogs
Marsh & McLennan Companies
Marsh & McLennan Companies Algas

Marsh & McLennan Companies algas svārstās no $20,586 kopējā atlīdzībā gadā Grāmatvedis zemākajā līmenī līdz $276,375 Mārketings augstākajā līmenī.

Datu zinātnieks
Median $245K
Programmatūras inženieris
Median $89K
Grāmatvedis
$20.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Aktuārs
$117K
Biznesa analītiķis
Median $65K
Datu analītiķis
$60.6K
Finanšu analītiķis
$80.4K
Information Technologist (IT)
$29.6K
Vadības konsultants
$30.7K
Mārketings
$276K
Mārketinga operācijas
$95.8K
Partneru vadītājs
$221K
Produkta vadītājs
$102K
Projektu vadītājs
$81.2K
Pārdošana
$26.7K
Cybersecurity Analyst
$91.6K
Tehnisko programmu vadītājs
$203K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Marsh & McLennan Companies, ir Mārketings at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $276,375. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Marsh & McLennan Companies, ir $89,000.

Citi resursi