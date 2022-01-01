Uzņēmumu katalogs
ManTech
ManTech Algas

ManTech algas svārstās no $61,690 kopējā atlīdzībā gadā Personāla atlases speciālists zemākajā līmenī līdz $216,240 Programmu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ManTech. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/15/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $120K

Full-Stack programmatūras inženieris

Biznesa analītiķis
Median $125K
Kiberdrošības analītiķis
Median $130K

Risinājumu arhitekts
Median $143K
Datu zinātnieks
Median $148K
Tehnisko programmu vadītājs
Median $144K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$181K
Produkta dizainers
$79.6K
Programmu vadītājs
$216K
Projektu vadītājs
$196K
Personāla atlases speciālists
$61.7K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$145K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots ManTech, ir Programmu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $216,240. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ManTech, ir $143,400.

