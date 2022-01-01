Uzņēmumu katalogs
M&T Bank
M&T Bank Algas

M&T Bank algas svārstās no $50,250 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa attīstība zemākajā līmenī līdz $293,028 Tehnisko programmu menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem M&T Bank. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/23/2025

Programmatūras inženieris
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $162K
Software Engineer III $155K

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
Median $98.2K
Kiberdrošības analītiķis
Median $80K

Biznesa analītiķis
$64.7K
Biznesa attīstība
$50.3K
Datu zinātnes menedžeris
$278K
Datu zinātnieks
$97.5K
Finanšu analītiķis
$75.4K
Produkta dizaineris
$98.3K
Produkta menedžeris
$169K
Projektu menedžeris
$106K
Personāla atlases speciālists
$126K
Tehnisko programmu menedžeris
$293K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots M&T Bank, ir Tehnisko programmu menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $293,028. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots M&T Bank, ir $103,924.

