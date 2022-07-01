Uzņēmumu katalogs
MainStreet algas svārstās no $130,560 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $165,825 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem MainStreet.

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Produkta vadītājs
Median $155K
Produkta dizainers
$131K
Programmatūras inženieris
$166K

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots MainStreet, ir Programmatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $165,825. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots MainStreet, ir $155,000.

