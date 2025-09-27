Uzņēmumu katalogs
Mailchimp
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • UX pētnieks

  • Visas UX pētnieks algas

Mailchimp UX pētnieks Algas

Vidējā UX pētnieks kopējā atlīdzība in United States Mailchimp svārstās no $105K līdz $152K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Mailchimp kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/27/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$119K - $138K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$105K$119K$138K$152K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl UX pētnieks datis par Mailchimp lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Mailchimp uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus UX pētnieks piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Mailchimp in United StatesUX pētnieks职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$152,345。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Mailchimp in United StatesUX pētnieks职位的年度总薪酬中位数为$104,977。

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Mailchimp

Saistītie uzņēmumi

  • Rubrik
  • Mozilla
  • Proofpoint
  • Envoy
  • Lattice
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi