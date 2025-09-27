Uzņēmumu katalogs
Mailchimp
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Risinājumu arhitekts

  • Visas Risinājumu arhitekts algas

Mailchimp Risinājumu arhitekts Algas

Vidējā Risinājumu arhitekts kopējā atlīdzība in Canada Mailchimp svārstās no CA$171K līdz CA$249K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Mailchimp kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/27/2025

Vidējā kopējā kompensācija

CA$197K - CA$224K
Canada
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
CA$171KCA$197KCA$224KCA$249K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Risinājumu arhitekts datis par Mailchimp lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

CA$226K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam CA$42.4K+ (dažreiz CA$424K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Mailchimp uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Risinājumu arhitekts piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Risinājumu arhitekts pozīcijai Mailchimp in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$249,443. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Mailchimp Risinājumu arhitekts pozīcijai in Canada, ir CA$171,228.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Mailchimp

Saistītie uzņēmumi

  • Rubrik
  • Mozilla
  • Proofpoint
  • Envoy
  • Lattice
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi