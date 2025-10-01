Uzņēmumu katalogs
Magna International
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Romania

Magna International Programmatūras inženieris Algas Romania

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Romania pakete Magna International kopā ir RON 285K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Magna International kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Magna International
Software Engineer
Timisoara, TM, Romania
Kopā gadā
RON 285K
Līmenis
L3
Pamatalga
RON 247K
Stock (/yr)
RON 0
Bonuss
RON 37.4K
Gadi uzņēmumā
5 Gadi
Darba pieredze
6 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Magna International?

RON 715K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam RON 134K+ (dažreiz RON 1.34M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Programmatūras inženieris w Magna International in Romania wynosi rocznie RON 327,754. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Magna International dla stanowiska Programmatūras inženieris in Romania wynosi RON 273,872.

