Magna International Programmatūras inženieris Algas Germany

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Germany pakete Magna International kopā ir €79.7K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Magna International kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Magna International
Software Engineer
Heilbronn, BW, Germany
Kopā gadā
€79.7K
Līmenis
Senior
Pamatalga
€79.7K
Stock (/yr)
€0
Bonuss
€0
Gadi uzņēmumā
7 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Magna International?

€142K

