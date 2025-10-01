Uzņēmumu katalogs
Magic Leap Programmatūras inženieris Algas Switzerland

Programmatūras inženieris atlīdzība in Switzerland Magic Leap svārstās no CHF 172K year Senior Software Engineer līmenim līdz CHF 209K year Lead Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Switzerland pakete kopā ir CHF 213K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Magic Leap kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Entry Software Engineer
(Iesācēju līmenis)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Skatīt 3 Vairāk līmeņu
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Magic Leap uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Iekļautie amati

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Virtuālās realitātes programmatūras inženieris

