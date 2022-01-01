Uzņēmumu katalogs
Magic Leap
Magic Leap Algas

Magic Leap algas svārstās no $90,554 kopējā atlīdzībā gadā Aparatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $324,719 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Magic Leap. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/9/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Virtuālās realitātes programmatūras inženieris

Mehānikas inženieris
Median $113K
Mārketings
Median $151K

Biznesa analītiķis
$167K
Datu zinātnieks
Median $150K
Elektrotehnikas inženieris
$204K
Aparatūras inženieris
$90.6K
Cilvēkresursi
$199K
Juridiskais
$189K
Optikas inženieris
$155K
Produkta dizainers
$92.3K
Produkta vadītājs
$216K
Programmu vadītājs
$174K
Personāla atlases speciālists
$176K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$322K
Tehnisko programmu vadītājs
$259K
UX pētnieks
$119K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Magic Leap uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

