Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Ukraine pakete MacPaw kopā ir UAH 2.37M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu MacPaw kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/3/2025

Mediānais pakete
company icon
MacPaw
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Kopā gadā
UAH 2.37M
Līmenis
L4
Pamatalga
UAH 2.37M
Stock (/yr)
UAH 0
Bonuss
UAH 0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
7 Gadi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai MacPaw in Ukraine, ir gada kopējā atlīdzība UAH 3,373,102. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots MacPaw Programmatūras inženieris pozīcijai in Ukraine, ir UAH 2,366,206.

